Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти намеренно слили газете Financial Times информацию о том, что в Киеве якобы идет подготовка к проведению президентских выборов. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что названные в статье сроки нереалистичны.

«Я прочитал оригинал статьи в Financial Times. <…> очевидно, что большинство источников — это украинцы. В том числе кто-то из властей специально забросил пару месседжей», — написал депутат в телеграм-канале.

Он добавил, что считает нереалистичным заявленный в статье прогноз по дате возможных выборов и референдума. «Я абсолютно не верю в прогноз по дате», — указал Железняк.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. По информации издания, Владимир Зеленский может объявить об этом 24 февраля, а голосования должны состояться до 15 мая.