Минтранс намерен изыскать 65 млрд рублей для поддержки РЖД — Савельев
12:05 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтранс планирует изыскать 65 млрд руб. бюджетных средств для поддержки «Российских железных дорог», заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД.
Он отметил, что плановый объем погрузки на текущий год составляет не менее 1 млрд 132 млн тонн, при этом плановый показатель погрузки на январь не выполнен.
«Отмечу, что за январь план уже не исполнен и необходимо направить все усилия коллектива РЖД как минимум на выполнение плановых заданий. Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — сказал Савельев.
НОВОСТИ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
- 13:00 11.02.2026
- На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic
- 12:32 11.02.2026
- США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР
- 12:20 11.02.2026
- Больше половины поляков недовольны работой правительства Туска — опрос
- 12:00 11.02.2026
- Даже школьнику понятно, что потенциал Японии падает из-за сокращения населения — инвестор
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:05 11.02.2026
- Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
- 11:00 11.02.2026
- Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать