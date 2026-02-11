0
НОВОСТИ

Минтранс намерен изыскать 65 млрд рублей для поддержки РЖД — Савельев

12:05 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс планирует изыскать 65 млрд руб. бюджетных средств для поддержки «Российских железных дорог», заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД.

Он отметил, что плановый объем погрузки на текущий год составляет не менее 1 млрд 132 млн тонн, при этом плановый показатель погрузки на январь не выполнен.

«Отмечу, что за январь план уже не исполнен и необходимо направить все усилия коллектива РЖД как минимум на выполнение плановых заданий. Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — сказал Савельев.

