На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic

Крупный украинский завод по производству беспилотников был уничтожен в результате атак, общий ущерб составил около $35 млн. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на заместителя командующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

«Несколько месяцев назад залп российских беспилотников уничтожил основное предприятие, производящее беспилотники для „Lasar's Group“ (спецподразделение в составе Нацгвардии Украины — прим. ТАСС), уничтожив оборудование стоимостью около $35 млн, включая большой запас оружия», — сказал Елизаров журналу.

Елизаров не уточнил, когда именно был уничтожен завод.