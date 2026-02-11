0
На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic

13:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный украинский завод по производству беспилотников был уничтожен в результате атак, общий ущерб составил около $35 млн. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на заместителя командующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

«Несколько месяцев назад залп российских беспилотников уничтожил основное предприятие, производящее беспилотники для „Lasar's Group“ (спецподразделение в составе Нацгвардии Украины — прим. ТАСС), уничтожив оборудование стоимостью около $35 млн, включая большой запас оружия», — сказал Елизаров журналу.

Елизаров не уточнил, когда именно был уничтожен завод.

