В ЕС готовы отправить в Грузию танки «для установления демократии» — спикер парламента

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые европейские лидеры готовы отправить в Грузию танки для «установления демократии», если бы у них была такая возможность. Об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Когда я смотрю на некоторых в Брюсселе и других столицах, не то чтобы санкции, а, будь их воля, сюда ввели бы танки „для установления демократии“. У них нет возможности, а так — чего с них спрашивать. Мы видим, что некоторые готовы и на такое пойти», — сказал Папуашвили.