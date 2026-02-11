ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 255 военных — МО РФ
13:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 215 военнослужащих, «Запад» — до 160, «Южная» — более 140, «Центр» — до 315, «Восток» — свыше 380, «Днепр» — до 45 военнослужащих.
