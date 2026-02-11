Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026

15:21

В рамках деловой программы крупнейшего медицинского форума Ближнего Востока делегация обсудила с партнерами из ОАЭ совместную разработку технологий, локализацию производства и экспорт медизделий.

Во встрече участвовали представители Госкорпорации Ростех, Торгпредства России в ОАЭ и предприятий Корпорации: «В/О Союзхимэкспорт», ЦИТО, «РТ-Медтех», «Вансел», «НацМедТех», а также представители Минздрава ОАЭ и фармагентства EDE.

Ростех представил решения для сердечно-сосудистой хирургии, онкодиагностики, контроля диабета, протезирования и реабилитации. Среди флагманских разработок – сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0 с применением ИИ. Он распознает раковые клетки, работает круглосуточно и за цикл обрабатывает до 300 гистологических образцов.

«Развитие медицинского приборостроение – одна из приоритетных задач Ростеха. Сегодня в портфеле Корпорации －порядка 250 видов зарегистрированной продукции для здравоохранения. Эти разработки охватывают практически все направления медицины. Мы выводим новые технологии на международные рынки, предлагая партнерам клинически доказанные решения для диагностики, лечения и реабилитации. Это позволяет повышать качество медицинской помощи и выстраивать устойчивое технологическое сотрудничество с зарубежными партнерами, обеспечивая внедрение передовых решений», – отметил статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

Отдельный акцент был сделан на решениях для сердечно-сосудистой хирургии. Представители ОАЭ получили образец первого российского МРТ-совместимого электрокардиостимулятора, производство которого в 2025 году запустило предприятие «Кардиоэлектроника».