Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026
15:21 11.02.2026
В рамках деловой программы крупнейшего медицинского форума Ближнего Востока делегация обсудила с партнерами из ОАЭ совместную разработку технологий, локализацию производства и экспорт медизделий.
Во встрече участвовали представители Госкорпорации Ростех, Торгпредства России в ОАЭ и предприятий Корпорации: «В/О Союзхимэкспорт», ЦИТО, «РТ-Медтех», «Вансел», «НацМедТех», а также представители Минздрава ОАЭ и фармагентства EDE.
Ростех представил решения для сердечно-сосудистой хирургии, онкодиагностики, контроля диабета, протезирования и реабилитации. Среди флагманских разработок – сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0 с применением ИИ. Он распознает раковые клетки, работает круглосуточно и за цикл обрабатывает до 300 гистологических образцов.
«Развитие медицинского приборостроение – одна из приоритетных задач Ростеха. Сегодня в портфеле Корпорации －порядка 250 видов зарегистрированной продукции для здравоохранения. Эти разработки охватывают практически все направления медицины. Мы выводим новые технологии на международные рынки, предлагая партнерам клинически доказанные решения для диагностики, лечения и реабилитации. Это позволяет повышать качество медицинской помощи и выстраивать устойчивое технологическое сотрудничество с зарубежными партнерами, обеспечивая внедрение передовых решений», – отметил статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.
Отдельный акцент был сделан на решениях для сердечно-сосудистой хирургии. Представители ОАЭ получили образец первого российского МРТ-совместимого электрокардиостимулятора, производство которого в 2025 году запустило предприятие «Кардиоэлектроника».
НОВОСТИ
- 16:12 11.02.2026
- В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
- 16:00 11.02.2026
- Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
- 15:32 11.02.2026
- Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
- 15:12 11.02.2026
- «Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат
- 15:00 11.02.2026
- РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков
- 14:32 11.02.2026
- МЧС России планирует усилить отряды саперов и создать новые — Куренков
- 14:12 11.02.2026
- РФ не обсуждает с США членство ЮАР в G20 — Песков
- 14:00 11.02.2026
- В ЕС готовы отправить в Грузию танки «для установления демократии» — спикер парламента
- 13:32 11.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 255 военных — МО РФ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать