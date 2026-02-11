Совет Европы снял иммунитет с бывшего генсека в свете расследования по делу Эпштейна
16:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) снял иммунитет с бывшего премьер-министра Норвегии (1996–1997 гг.) и генерального секретаря Совета Европы (2009–2019 гг.) Турбьёрна Ягланда в связи с начатым в отношении него расследованием после публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.
«КМСЕ снял иммунитет с бывшего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда по просьбе норвежских властей, которые намерены возбудить уголовное дело по обвинению в коррупции с отягчающими обстоятельствами», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по распоряжению действующего генсека СЕ Алена Берсе в ноябре 2025 года было начато неформальное внутреннее административное расследование для выяснения обстоятельств вокруг данного дела. Оно завершилось в январе 2026 года, по его итогам было рекомендовано снять иммунитет с норвежца. «Это позволило бы норвежской судебной системе выполнить свою работу, а Ягланду, в случае возбуждения уголовного дела, защитить себя», — пояснил Берсе.
Как ранее выяснили норвежские СМИ, Ягланд регулярно общался с Эпштейном, в частности, в 2014 году планировал вместе с семьей посетить личный остров финансиста, но поездка позже была отменена. В том же году он просил у него помощи в финансировании покупки личного жилья. В комментарии норвежским СМИ Ягланд заявил, что покупка в итоге была профинансирована за счет заемных банковских средств.
Как отметили в Центральном управлении Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям («Экокрим»), следователи попытаются выяснить, получал ли Ягланд подарки, финансовые и другие услуги в своем официальном статусе председателя Нобелевского комитета (2009–2015 гг.) или генсека СЕ. Для проведения расследования с Ягланда должен быть снят юридический иммунитет, которым он обладает как бывший генсек СЕ. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что уже обратился в организацию с соответствующим запросом.
