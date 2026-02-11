МЭР рекомендует гражданам РФ воздержаться от туристических поездок на Кубу в связи топливным кризисом на острове
18:30 11.02.2026 Источник: Интерфакс
Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.
"На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорится в сообщении.
В связи с этим министерство рекомендует "российским гражданами воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки, а российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки".
НОВОСТИ
- 19:10 11.02.2026
- Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- 18:15 11.02.2026
- Польша не присоединится к работе Совета мира - Туск
- 17:40 11.02.2026
- Жителя Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
- 17:37 11.02.2026
- Сбер перевел государственные субсидии на аккредитивы
- 17:12 11.02.2026
- Сменившим гражданство спортсменам могут запретить въезд в РФ — Дегтярев
- 17:00 11.02.2026
- Успешное испытание гиперзвуковой ракеты провела англо-германская компания
- 16:32 11.02.2026
- Совет Европы снял иммунитет с бывшего генсека в свете расследования по делу Эпштейна
- 16:12 11.02.2026
- В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
- 16:00 11.02.2026
- Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
- 15:32 11.02.2026
- Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать