МЭР рекомендует гражданам РФ воздержаться от туристических поездок на Кубу в связи топливным кризисом на острове

18:30 11.02.2026 Источник: Интерфакс

Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.

"На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорится в сообщении.

В связи с этим министерство рекомендует "российским гражданами воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки, а российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки".

