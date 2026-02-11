0
НОВОСТИ

Избежать жертв среди студентов в колледже в Анапе помогли правильные действия сотрудника охраны - оперштаб

20:15 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четкие действия охранника помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей в индустриальном колледже Анапы, вызвать правоохранителей и задержать стрелявшего. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Правильные решения и четкие действия сотрудника охраны в первые минуты помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей, вызвать Росгвардию и полицию, оперативно задержать злоумышленника. Спасти многие жизни», — говорится в сообщении.

