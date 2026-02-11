0
0
0
НОВОСТИ

Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

19:10 11.02.2026

Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в министерстве.

"Константин Богомолов освобождён от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

