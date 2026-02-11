Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
19:10 11.02.2026
Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в министерстве.
"Константин Богомолов освобождён от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
НОВОСТИ
- 18:30 11.02.2026
- МЭР рекомендует гражданам РФ воздержаться от туристических поездок на Кубу в связи топливным кризисом на острове
- 18:15 11.02.2026
- Польша не присоединится к работе Совета мира - Туск
- 17:40 11.02.2026
- Жителя Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
- 17:37 11.02.2026
- Сбер перевел государственные субсидии на аккредитивы
- 17:12 11.02.2026
- Сменившим гражданство спортсменам могут запретить въезд в РФ — Дегтярев
- 17:00 11.02.2026
- Успешное испытание гиперзвуковой ракеты провела англо-германская компания
- 16:32 11.02.2026
- Совет Европы снял иммунитет с бывшего генсека в свете расследования по делу Эпштейна
- 16:12 11.02.2026
- В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
- 16:00 11.02.2026
- Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
- 15:32 11.02.2026
- Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать