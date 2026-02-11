Сменившим гражданство спортсменам могут запретить въезд в РФ — Дегтярев
17:12 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну. Об этом в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — сказал Дегтярев.
«То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — добавил министр.
Андрей 17:45 11.02.2026
Все Российские граждане имеют право въезда в Россию вне зависимости от мнения чиновников. И никакие аргументы вроде : мы вас растили не должны звучать. Это их победы часто достигнутые вопреки а не благодаря государству в целом и отдельным чиновникам в частности.
