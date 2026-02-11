0
0
0
НОВОСТИ

Жителя Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя

17:40 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ново-Савиновский районный суд Казани обязал управление ЗАГС Казани по требованию прокуратуры вернуть прежнее имя жителю Казани Исусу Петровичу Христосу. Об этом следует из данных на сайте суда.

«Вынесено решение по делу: иск удовлетворен», — говорится в карточке дела.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, решением суда на органы ЗАГС возложена обязанность восстановить ранее существующую запись о рождении гражданина, а Исусу Христосу, настоящее имя которого Евгений Петрович Чекулаев, предписано получить новый документ, удостоверяющий личность в соответствии со свидетельством о рождении.

Основанием для иска прокуратуры стало заключение Минюста России о том, что перемена имени по религиозным причинам не допускается. Суд также принял во внимание правовую позицию Конституционного суда РФ, согласно которой перемена имени не является безусловным правом лица, а отождествление имени с религиозной фигурой вводит граждан в заблуждение и нарушает права общества, в том числе религиозных групп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:37 11.02.2026
Сбер перевел государственные субсидии на аккредитивы
0
71
17:12 11.02.2026
Сменившим гражданство спортсменам могут запретить въезд в РФ — Дегтярев
0
143
17:00 11.02.2026
Успешное испытание гиперзвуковой ракеты провела англо-германская компания
0
154
16:32 11.02.2026
Совет Европы снял иммунитет с бывшего генсека в свете расследования по делу Эпштейна
0
197
16:12 11.02.2026
В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
0
190
16:00 11.02.2026
Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
0
204
15:32 11.02.2026
Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
0
259
15:21 11.02.2026
Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026
0
246
15:12 11.02.2026
«Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат
0
296
15:00 11.02.2026
РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков
0
295

Возврат к списку