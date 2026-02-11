Жителя Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ново-Савиновский районный суд Казани обязал управление ЗАГС Казани по требованию прокуратуры вернуть прежнее имя жителю Казани Исусу Петровичу Христосу. Об этом следует из данных на сайте суда.

«Вынесено решение по делу: иск удовлетворен», — говорится в карточке дела.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, решением суда на органы ЗАГС возложена обязанность восстановить ранее существующую запись о рождении гражданина, а Исусу Христосу, настоящее имя которого Евгений Петрович Чекулаев, предписано получить новый документ, удостоверяющий личность в соответствии со свидетельством о рождении.

Основанием для иска прокуратуры стало заключение Минюста России о том, что перемена имени по религиозным причинам не допускается. Суд также принял во внимание правовую позицию Конституционного суда РФ, согласно которой перемена имени не является безусловным правом лица, а отождествление имени с религиозной фигурой вводит граждан в заблуждение и нарушает права общества, в том числе религиозных групп.