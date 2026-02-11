Сбер перевел государственные субсидии на аккредитивы

17:37

Сбер запустил в России новую модель выплаты государственных субсидий — через банковские аккредитивы. Проект, реализуемый совместно с федеральными и региональными органами власти, позволяет гарантировать целевое использование бюджетных средств, сократить сроки расчётов и упростить получение помощи для граждан.

В основе инициативы — многолетняя экспертиза Сбера в безопасных расчётах. Только в сегменте сделок с недвижимостью за последние три года аккредитивами банка воспользовались более 1 млн клиентов. Теперь этот инструмент адаптирован для социальных и инфраструктурных программ.

До внедрения новой схемы процесс выплаты субсидий оставался сложным и рискованным. Средства либо зачислялись на личные счета граждан с последующим многоэтапным подтверждением целевого расходования, либо перечислялись напрямую подрядчикам, ограничивая выбор получателя. Оба сценария сопровождались длительными сроками и высокой административной нагрузкой.

Модель Сбера принципиально меняет подход. После одобрения субсидии деньги резервируются на специальном аккредитивном счёте и остаются недоступными до выполнения условий сделки. Получатель субсидии выбирает подрядчика и заключает с ним договор. После выполнения работ исполнитель передаёт подтверждающие документы в банк, Сбер проверяет их и перечисляет оплату. Весь документооборот — между банком, государством и подрядчиком — ведётся в электронном виде.

Для граждан это означает высокий уровень защищённости и минимум действий. После включения в список получателей социальной выплаты достаточно открыть аккредитив в Сбере — бесплатно, в офисе или дистанционно через СберБанк Онлайн. Банк берет на себя дополнительный контроль целевого расходования средств и формирование отчётности, средства субсидии защищены от любых непредвиденных списаний или взысканий. На практике, например, в программе газификации, клиенты лишь отслеживают статусы платежей через push-уведомления — все процессы проходят автоматически.

Государство получает прозрачный и управляемый инструмент. Сбер в режиме онлайн предоставляет ведомствам отчётность, подтверждающую целевое освоение средств. Это снижает нагрузку на органы власти и ускоряет реализацию программ.

Подрядчики, в свою очередь, получают предсказуемые и быстрые расчёты: средний срок поступления средств сократился с десяти рабочих дней до одного.

«Мы предложили государству комплексное решение, которое превращает аккредитив из сугубо банковского инструмента в социальный, – отметил Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка. – В этой модели выигрывают все: граждане быстрее получают помощь, подрядчики — оплату, государство контролирует каждый платёж, а банк выступает технологичным партнёром и гарантом безопасности. Проект уже демонстрирует измеримые результаты. Время открытия аккредитива сократилось с двадцати минут до трёх. Полностью дистанционное оформление аккредитива в СберБанк Онлайн делает государственную поддержку по-настоящему современной. В 2025 году мы открыли 36 тысяч аккредитивов по социальным программам, услуга уже работает в 17 регионах и продолжает масштабироваться».