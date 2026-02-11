Польша не присоединится к работе Совета мира - Туск
18:15 11.02.2026 Источник: Интерфакс
Польша не планирует вступать в Совет мира, но выражает определенный интерес к этой инициативе президента США Дональда Трампа, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на инаугурационное заседание Совета мира, запланированное на 19 февраля в Соединенных Штатах. Приглашение предназначено для польского премьер-министра или президента Польши", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.
"Видимо, настал момент, чтобы достаточно четко заявить: при нынешних обстоятельствах - учитывая принципы, статус этого Совета, его непосредственные цели, в частности, по восстановлению Газа, а также из-за определенных конституционных сомнений относительно формата Совета - Польша не присоединится к его работе. Однако мы будем продолжать очень гибко и открыто анализировать ситуацию", - подчеркнул глава польского правительства.
