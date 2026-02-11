Успешное испытание гиперзвуковой ракеты провела англо-германская компания

17:00 Источник: Интерфакс

Англо-германский оборонный стартап Hypersonica провел первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты, достигшей в полете скорость 6 Маха и преодолевшей 300 км, сообщила компания.

Ракета была запущена 10 февраля с космодрома Андоя, расположенного в центральной части Норвегии.

Испытание стало первым случаем, когда частная европейская оборонная компания провела тестовый пуск гиперзвуковой ракеты. Hypersonica, разрабатывающая европейский гиперзвуковой ударный потенциал, заявила, что все системы работали должным образом на протяжении всего подъема и спуска аппарата в атмосфере.