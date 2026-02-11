0
0
126
НОВОСТИ

Успешное испытание гиперзвуковой ракеты провела англо-германская компания

17:00 11.02.2026 Источник: Интерфакс

Англо-германский оборонный стартап Hypersonica провел первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты, достигшей в полете скорость 6 Маха и преодолевшей 300 км, сообщила компания.

Ракета была запущена 10 февраля с космодрома Андоя, расположенного в центральной части Норвегии.

Испытание стало первым случаем, когда частная европейская оборонная компания провела тестовый пуск гиперзвуковой ракеты. Hypersonica, разрабатывающая европейский гиперзвуковой ударный потенциал, заявила, что все системы работали должным образом на протяжении всего подъема и спуска аппарата в атмосфере.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 11.02.2026
Жителя Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
0
48
17:37 11.02.2026
Сбер перевел государственные субсидии на аккредитивы
0
71
17:12 11.02.2026
Сменившим гражданство спортсменам могут запретить въезд в РФ — Дегтярев
0
143
16:32 11.02.2026
Совет Европы снял иммунитет с бывшего генсека в свете расследования по делу Эпштейна
0
197
16:12 11.02.2026
В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
0
190
16:00 11.02.2026
Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
0
204
15:32 11.02.2026
Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
0
259
15:21 11.02.2026
Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026
0
246
15:12 11.02.2026
«Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат
0
296
15:00 11.02.2026
РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков
0
295

Возврат к списку