РФ не обсуждает с США членство ЮАР в G20 — Песков

14:12 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы членства ЮАР в Группе двадцати не обсуждаются Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не обсуждается», — ответил он на соответствующий вопрос.

