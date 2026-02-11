РФ не обсуждает с США членство ЮАР в G20 — Песков
14:12 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы членства ЮАР в Группе двадцати не обсуждаются Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, эта тема не обсуждается», — ответил он на соответствующий вопрос.
