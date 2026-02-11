Начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026

10:30

Фото пресс-службы Сбера

Стартовал приём заявок на пятый сезон Научной премии Сбера. Эта престижная награда вручается учёным за выдающиеся достижения, которые открывают новые перспективы для развития науки и технологий в стране. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 млн рублей.

В основных номинациях премия отмечает работающих в России исследователей за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий. Лауреаты определяются в номинациях: «Физический мир» (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки), «Науки о жизни» (биология, медицина, сельскохозяйственные науки) и «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика, искусственный интеллект). Каждый победитель получает 30 млн рублей.

Для молодых учёных — до 35 лет включительно — представлены три номинации «AI в науке» по направлениям основных номинаций премии. В них могут участвовать коллективы до трёх человек, добившиеся ярких научных результатов с применением искусственного интеллекта за последние 5 лет. Важно, чтобы результаты были подтверждены публикациями в высокорейтинговых журналах или на ключевых AI-конференциях. Каждый коллектив победителей разделит приз, увеличенный в этом году до 7 млн рублей.

Ключевое нововведение этого сезона — в номинациях «AI в науке» открыта возможность самовыдвижения. Подать заявку можно на сайте премии до 30 апреля 2026 года включительно.

В основных номинациях традиционно номинировать кандидатов могут официально приглашённые Сбером научные и образовательные организации, а также персонально российские и международные учёные, технологические компании и институты развития.

Заявки оцениваются в несколько этапов, включая независимую экспертизу всех заявок и предметный отбор лучших заявок учёными советами, состоящими из ключевых профильных исследователей. Итоговое решение по выбору лауреатов из числа рекомендованных академическим сообществом финалистов принимает комитет под совместным председательством президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова. Лауреаты пятого сезона будут награждены в Москве в конце года.

«Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в её суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики, – подчеркнул Герман Греф. – Работа учёного очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить учёным условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке. Пять лет мы вручаем эту премию учёным, чьи прорывные открытия расширяют горизонты и дают ответы на практически любые вызовы современности».

«Научная премия Сбера — это не просто признание отдельных достижений, а внимание к тем научным школам и направлениям, которые формируют задел на годы вперёд, – отметил Александр Кулешов. – Сегодня особенно важно поддерживать исследования, способные задать долгую траекторию развития науки и технологий в стране и обеспечить преемственность между поколениями исследователей. Такое доверие к науке — необходимое условие технологической самостоятельности и устойчивого развития России».

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре прошедших сезона её лауреатами стали 17 учёных, которые получили в общей сложности почти 300 млн рублей призовых средств.

В номинации «Цифровая вселенная» побеждали академики РАН Александр Холево и Евгений Тыртышников, доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев и член-корреспондент РАН Роман Соловьёв.

В номинации «Науки о жизни» лауреатами становились академик РАН Александр Габибов, член-корреспондент РАН Алексей Полилов, академик РАН Сергей Лукьянов и член-корреспондент РАН Борис Алексеев.

В номинации «Физический мир» премии были удостоены академики РАН Юрий Оганесян и Валентин Анаников, член-корреспондент (на момент вручения) РАН Евгений Антипов и академик РАН Сергей Кривовичев.

Премию в номинациях для молодых учёных «AI в науке» получили доктор химических наук Александр Квашнин, кандидаты физико-математических наук Марк Иванов, Алексей Коротин и Михаил Медведев, а также кандидат биологических наук Дмитрий Пензар.