Над регионами России за ночь сбили 108 украинских БПЛА
09:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Саратовской области, 7 БПЛА — над акваторией Черного моря, 3 БПЛА — над территорией Астраханской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, 2 БПЛА — над территорией Республики Татарстан, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия», — сообщили в военном ведомстве.
