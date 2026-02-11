0
0
162
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 108 украинских БПЛА

09:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Саратовской области, 7 БПЛА — над акваторией Черного моря, 3 БПЛА — над территорией Астраханской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, 2 БПЛА — над территорией Республики Татарстан, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.02.2026
США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ
0
35
10:00 11.02.2026
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
0
54
09:32 11.02.2026
Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
0
120
09:20 11.02.2026
США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше — Трамп
0
131
09:05 11.02.2026
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом
0
180
22:40 10.02.2026
СВО стала неизбежной, когда Запад отверг все выходы на мирный путь — Песков
0
689
22:00 10.02.2026
Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg
0
698
21:20 10.02.2026
Президент Египта принял в Каире главу СВР России
0
707
20:40 10.02.2026
Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС
0
796
20:40 10.02.2026
США поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии — Вэнс
0
763

Возврат к списку