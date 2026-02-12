Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 106 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Белгородской области, 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Воронежской области, 13 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 9 БПЛА — над территорией Нижегородской области, 5 БПЛА — над территорией Республики Крым, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, по 1 БПЛА — над территориями Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края и акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.