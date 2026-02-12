БПЛА повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области
09:05 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские БПЛА ночью атаковали Мичуринск в Тамбовской области. Повреждены объекты инфраструктуры, есть возгорания, сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Харников.
«На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака. Несколько беспилотников повредили объекты инфраструктуры города, есть возгорания. Оперативные и специальные службы работают на месте», — написал он.
