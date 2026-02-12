Средняя зарплата в России в январе–ноябре превысила 96 тыс. рублей
10:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размер средней номинальной зарплаты в России за 11 месяцев 2025 года увеличился на 14,2% (в сравнении с тем же периодом прошлого года) и достиг 96 772 рублей. Об этом ТАСС сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«По данным Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в России за 11 месяцев 2025 года составила 96 772 рубля, что на 14,2% больше аналогичного периода прошлого года», — рассказала эксперт.
Самые высокие и активно растущие зарплаты, продолжила Иванова-Швец, традиционно наблюдаются в добыче полезных ископаемых, банковской сфере и в строительстве. А в обрабатывающей промышленности, по ее оценке, «неоднозначная ситуация» с динамикой оплаты труда.
В последние годы зарплаты значительно росли в таких отраслях, как производство табачных изделий и химикатов, электроника, металлургия. «Наименьший рост происходил в производстве текстильных изделий, одежды, бумаги и бумажных изделий, чуть выше — в сельском хозяйстве», — констатировала она.
