Запад специально затягивает украинский конфликт — начальник штаба ОДКБ
11:20 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков обвинил Запад в намеренном затягивании конфликта на Украине.
«Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе (Восточной Европы — прим. ТАСС) являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине», — сказал он на брифинге.
