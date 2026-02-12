Запад специально затягивает украинский конфликт — начальник штаба ОДКБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков обвинил Запад в намеренном затягивании конфликта на Украине.

«Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе (Восточной Европы — прим. ТАСС) являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине», — сказал он на брифинге.