Путин поручил включить в программы школьных олимпиад задания на командную работу
12:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ совместно с Минобрнауки РФ рассмотрят вопрос о включении в программы школьных олимпиад заданий на командную работу. Такое поручение по итогам заседания совета по вопросам подготовки кадров для экономики в декабре дал президент России Владимир Путин.
Ведомствам поручено «рассмотреть вопрос о включении в программы олимпиад школьников и иных интеллектуальных конкурсов мероприятий, направленных на развитие у учащихся навыков командной работы и содержащих междисциплинарные задачи по направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ», — значится в документе.
Срок исполнения поручения — 1 сентября 2026 г.
