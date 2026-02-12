Процесс деколонизации Африки до сих пор не завершен — посол Алжира
12:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Освобождение от колониализма в странах Африки по сей день не закончилось. Об этом заявил посол Алжира в РФ Туфик Джуама в ходе круглого стола в штаб-квартире «Коммунистической партии „Коммунисты России“ на тему 50-летия провозглашения Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).
«Когда мы говорим о Западной Сахаре (САДР), мы говорим о последней колонии в Африке. И это действительно последняя колония. Процесс деколонизации в Африке начался в 1960-е годы. И, к сожалению, он еще не завершен, пока территория Западной Сахары не обретет независимость», — сказал посол.
Он пояснил, что народ Западной Сахары «уже много лет страдает» под марокканской оккупацией. «Когда мы говорим о народе Западной Сахары, мы говорим о праве этого народа на самоопределение, которое является одним из фундаментальных прав, закрепленных в Уставе ООН. Таким образом, это вопрос международного законодательства, это вопрос международного уважения и международного права», — отметил Джуама.
«В Алжире мы поддерживаем Западную Сахару с самого начала ее борьбы. И иногда нас, как дипломатов, несколько раз спрашивали, почему вы поддерживаете Западную Сахару? Потому что для многих, когда они поддерживают что-то, это является прямым интересом. И для нас алжирцев поддержка народа САДР является принципиальным вопросом, потому что мы <…> тоже страдали от колониализма, и мы добились своей независимости в результате многолетней борьбы», — добавил он.
Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Ее независимости добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил в феврале 1976 года Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.
Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор не удается. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Марокко в настоящее время контролирует около 80% территории Западной Сахары.
