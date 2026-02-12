ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
13:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 270 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 210 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — свыше 120, «Центр» — до 315, «Восток» — свыше 390, «Днепр» — до 55 военнослужащих.
