13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 270 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 210 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — свыше 120, «Центр» — до 315, «Восток» — свыше 390, «Днепр» — до 55 военнослужащих.