0
0
61
НОВОСТИ

Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент

16:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похищенный американскими военными Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы, он и его супруга ни в чем не виноваты. Уверенность в этом выразила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро — легитимный лидер. Я говорю вам это как юрист. И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны», — сказала она в интервью телеканалу NBC News.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 12.02.2026
Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
0
114
16:00 12.02.2026
Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
0
131
15:35 12.02.2026
Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики
0
169
15:32 12.02.2026
Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
0
164
15:12 12.02.2026
РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
0
210
15:00 12.02.2026
Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
0
215
14:32 12.02.2026
Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
0
263
14:12 12.02.2026
Политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции — президент Грузии
0
262
14:00 12.02.2026
Соучастника стрелявшего в техникуме Анапы студента подозревают в подстрекательстве
0
284
13:32 12.02.2026
ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
0
327

Возврат к списку