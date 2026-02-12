Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похищенный американскими военными Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы, он и его супруга ни в чем не виноваты. Уверенность в этом выразила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро — легитимный лидер. Я говорю вам это как юрист. И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны», — сказала она в интервью телеканалу NBC News.