Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
15:32 12.02.2026 Источник: Интерфакс
Судно "Гипанис", осуществляющее регулярные пассажирские рейсы на линии Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы), обездвижено в Тихом океане из-за поломки, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг.
"12 февраля около 14:00 местного времени (05:00 мск) пассажирским судном "Гипанис", находящимся в акватории бухты Вестник (бухта находится у юго-восточного побережья Камчатки), потерян ход по причине технической неисправности. Требуется буксировка теплохода в порт Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, угрозы жизни и здоровью пассажирам и экипажу нет. Судовладелец принимает меры по организации буксировки судна.
