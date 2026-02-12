0
НОВОСТИ

Генсек НАТО считает, что военные нужды Украины приоритетны перед потребностями в восстановлении страны

18:45 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО намерена продолжать финансировать наращивание численности ВСУ даже после завершения конфликта на Украине. Это будет иметь приоритет перед восстановлением страны в долгосрочной перспективе, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, открывая заседание контактной группы по поставкам оружия Киеву.

«Мы должны обеспечивать оборону Украины, даже пока продолжаются переговоры, — заявил он. — Огромные военные потребности Украины приоритетны перед значительными потребностями в восстановлении и реконструкции Украины, и это надолго». «Даже если боевые действия закончатся завтра, Украине нужна будет помощь НАТО в строительстве сильной, современной и хорошо оснащенной армии», — утверждал Рютте.

