РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков

Россия обсуждает с Кубой варианты помощи республике, однако в настоящий момент говорить о деталях в публичном режиме нельзя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге вопрос о сообщениях СМИ о возможной отправке нефти на Кубу.

«Понятно, что в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам. Но я лишь могу повторить то, что все эти дни мы говорим на различных уровнях: мы в контакте с нашими кубинскими друзьями и мы обсуждаем варианты оказания им помощи», — отметил представитель Кремля.