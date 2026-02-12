РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
15:12 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обсуждает с Кубой варианты помощи республике, однако в настоящий момент говорить о деталях в публичном режиме нельзя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге вопрос о сообщениях СМИ о возможной отправке нефти на Кубу.
«Понятно, что в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам. Но я лишь могу повторить то, что все эти дни мы говорим на различных уровнях: мы в контакте с нашими кубинскими друзьями и мы обсуждаем варианты оказания им помощи», — отметил представитель Кремля.
