0
0
142
НОВОСТИ

Политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции — президент Грузии

14:12 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские бюрократы часто используют политику расширения ЕС в качестве инструмента манипуляции, такого быть не должно, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Тбилиси.

«Важно отметить, что политика расширения Евросоюза не должна быть инструментом манипуляции, к чему часто прибегают европейские бюрократы. Мы постараемся быть искренними в этом вопросе. Мы всегда информируем наше общество о том, что исходя из наших национальных интересов всегда готовы продолжить отношения на любом уровне, несмотря на то, как относятся к нам европейские бюрократы», — сказал Кавелашвили.

Глава грузинского государства также отметил, что у отношений Грузии и ЕС на данный момент есть ряд вызовов. Он выразил уверенность, что конструктивный и активный диалог сделает возможным преодоление разногласий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 12.02.2026
РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
0
49
15:00 12.02.2026
Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
0
84
14:32 12.02.2026
Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
0
145
14:00 12.02.2026
Соучастника стрелявшего в техникуме Анапы студента подозревают в подстрекательстве
0
181
13:32 12.02.2026
ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
0
237
13:12 12.02.2026
Путин поручил ежегодно оценивать работу вузов и колледжей с худшими рейтингами
0
229
13:00 12.02.2026
Колледж серьезно поврежден в результате атаки БПЛА в Тамбовской области — губернатор
0
264
12:32 12.02.2026
Процесс деколонизации Африки до сих пор не завершен — посол Алжира
0
302
12:20 12.02.2026
Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу
0
318
12:05 12.02.2026
В России могут переименовать среднее профессиональное образование
0
342

Возврат к списку