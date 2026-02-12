Политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции — президент Грузии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские бюрократы часто используют политику расширения ЕС в качестве инструмента манипуляции, такого быть не должно, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Тбилиси.

«Важно отметить, что политика расширения Евросоюза не должна быть инструментом манипуляции, к чему часто прибегают европейские бюрократы. Мы постараемся быть искренними в этом вопросе. Мы всегда информируем наше общество о том, что исходя из наших национальных интересов всегда готовы продолжить отношения на любом уровне, несмотря на то, как относятся к нам европейские бюрократы», — сказал Кавелашвили.

Глава грузинского государства также отметил, что у отношений Грузии и ЕС на данный момент есть ряд вызовов. Он выразил уверенность, что конструктивный и активный диалог сделает возможным преодоление разногласий.