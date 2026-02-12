Соучастника стрелявшего в техникуме Анапы студента подозревают в подстрекательстве

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соучастник фигуранта установлен в уголовном деле о стрельбе в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и к покушению на убийство. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Установлен соучастник фигуранта. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. „б“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33 ч. 3 ст. 30, п. „а“, „б“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его [студента] к совершению особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.