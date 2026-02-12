0
0
163
НОВОСТИ

Соучастника стрелявшего в техникуме Анапы студента подозревают в подстрекательстве

14:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соучастник фигуранта установлен в уголовном деле о стрельбе в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и к покушению на убийство. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Установлен соучастник фигуранта. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. „б“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33 ч. 3 ст. 30, п. „а“, „б“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его [студента] к совершению особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 12.02.2026
РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
0
49
15:00 12.02.2026
Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
0
84
14:32 12.02.2026
Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
0
145
14:12 12.02.2026
Политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции — президент Грузии
0
167
13:32 12.02.2026
ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
0
237
13:12 12.02.2026
Путин поручил ежегодно оценивать работу вузов и колледжей с худшими рейтингами
0
229
13:00 12.02.2026
Колледж серьезно поврежден в результате атаки БПЛА в Тамбовской области — губернатор
0
264
12:32 12.02.2026
Процесс деколонизации Африки до сих пор не завершен — посол Алжира
0
302
12:20 12.02.2026
Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу
0
318
12:05 12.02.2026
В России могут переименовать среднее профессиональное образование
0
342

Возврат к списку