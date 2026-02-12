Решетников ожидает дальнейшего замедления инфляции и движения к целевому значению в 4%
11:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о снижении инфляции в стране после всплеска в начале января, который он связал с ростом НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря. Министр также отметил тенденцию к дальнейшему замедлению показателя в ближайшее время.
«Инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства. Конечно, благодаря жесткой ДКП со стороны ЦБ», — сказал министр, выступая на комитете Госдумы по экономической политике.
Решетников напомнил, что последние цифры по годовой инфляции — 6,4%. «И идет некоторое понижение (в последнюю неделю — прим. ТАСС). С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь — плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок. Дальше, мы понимаем, она будет замедляться и нормализоваться, и двигаться к целевому диапазону (4% — прим. ТАСС). По всем тенденциям мы это видим», — подчеркнул глава МЭР.
