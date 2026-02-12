0
НОВОСТИ

Польша — верный союзник США, но никогда не будет их вассалом, заявил Туск

11:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава является верным союзником Вашингтона, но вассалом Соединенных Штатов Польша не будет. Об этом заявил на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель польский премьер-министр Дональд Туск.

«Польша будет верным союзником [США], но не будет вассалом в отношениях с каким-либо государством мира, — приводит слова премьера интернет-портал Interia.pl. — Союзнические отношения не могут основываться на том, что кто-то постоянно кланяется».

Туск также еще раз высказал позицию Варшавы в отношении Совета мира по Газе: «Наше отношение к Совету мира очень осторожное. Сегодня совет кажется очень инновационным и оригинальным предприятием, но не все его аспекты удовлетворяют Польшу».

Перед заседанием польского кабмина в среду премьер-министр заявил, что «в нынешних условиях, принимая во внимание принципы, статус этого совета, непосредственные цели, связанные с восстановлением сектора Газа, Польша не присоединится к работе Совета мира».

