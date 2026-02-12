0
0
44
НОВОСТИ

Жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником — опрос

10:20 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании, Германии, Канады и Франции не считают Соединенные Штаты надежным союзником. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Public First для издания Politico.

Скептичнее всего к США относятся в Канаде и Германии, где о недоверии Вашингтону заявили 57% и 50% респондентов соответственно. Противоположную точку зрения высказали лишь 22% участников опроса. Во Франции ненадежным партнером США назвали 44% опрошенных.

Больше всего к США расположены жители Великобритании, они чаще остальных называли Вашингтон надежным союзником — доля таких ответов составила 35%. Тем не менее и в Соединенном Королевстве относительное большинство (39%) не доверяет США.

Кроме того, жители опрошенных стран считают, что США не разделяют общие с ними ценности. Так, во Франции почти 50% респондентов высказали такую точку зрения, лишь 17% придерживаются противоположной позиции. Хотя участники опроса в каждой из стран сказали, что двусторонние отношения с США при нынешней администрации ухудшились, они верят в их восстановление после смены власти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.02.2026
Брат Карла III задолжал семье 12 млн фунтов, потраченных на подкуп гражданки США — The Sun
0
64
10:05 12.02.2026
Завышенные требования США к Ирану могут привести к войне на Ближнем Востоке — Фидан
0
120
10:00 12.02.2026
Средняя зарплата в России в январе–ноябре превысила 96 тыс. рублей
0
118
09:32 12.02.2026
Запад мог предотвратить конфликт на Украине всего одной фразой — экс-президент Венгрии
0
207
09:20 12.02.2026
В проекте новой конституции Казахстана закреплен официальный статус русского языка
0
203
09:05 12.02.2026
БПЛА повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области
0
231
09:00 12.02.2026
Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 106 украинских БПЛА
0
212
22:05 11.02.2026
Дату референдума и выборов 15 мая Зеленский не подтвердил
0
738
20:15 11.02.2026
Избежать жертв среди студентов в колледже в Анапе помогли правильные действия сотрудника охраны - оперштаб
0
868
19:10 11.02.2026
Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
0
822

Возврат к списку