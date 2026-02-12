Жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником — опрос
10:20 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Великобритании, Германии, Канады и Франции не считают Соединенные Штаты надежным союзником. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Public First для издания Politico.
Скептичнее всего к США относятся в Канаде и Германии, где о недоверии Вашингтону заявили 57% и 50% респондентов соответственно. Противоположную точку зрения высказали лишь 22% участников опроса. Во Франции ненадежным партнером США назвали 44% опрошенных.
Больше всего к США расположены жители Великобритании, они чаще остальных называли Вашингтон надежным союзником — доля таких ответов составила 35%. Тем не менее и в Соединенном Королевстве относительное большинство (39%) не доверяет США.
Кроме того, жители опрошенных стран считают, что США не разделяют общие с ними ценности. Так, во Франции почти 50% респондентов высказали такую точку зрения, лишь 17% придерживаются противоположной позиции. Хотя участники опроса в каждой из стран сказали, что двусторонние отношения с США при нынешней администрации ухудшились, они верят в их восстановление после смены власти.
НОВОСТИ
- 10:32 12.02.2026
- Брат Карла III задолжал семье 12 млн фунтов, потраченных на подкуп гражданки США — The Sun
- 10:05 12.02.2026
- Завышенные требования США к Ирану могут привести к войне на Ближнем Востоке — Фидан
- 10:00 12.02.2026
- Средняя зарплата в России в январе–ноябре превысила 96 тыс. рублей
- 09:32 12.02.2026
- Запад мог предотвратить конфликт на Украине всего одной фразой — экс-президент Венгрии
- 09:20 12.02.2026
- В проекте новой конституции Казахстана закреплен официальный статус русского языка
- 09:05 12.02.2026
- БПЛА повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области
- 09:00 12.02.2026
- Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 106 украинских БПЛА
- 22:05 11.02.2026
- Дату референдума и выборов 15 мая Зеленский не подтвердил
- 20:15 11.02.2026
- Избежать жертв среди студентов в колледже в Анапе помогли правильные действия сотрудника охраны - оперштаб
- 19:10 11.02.2026
- Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать