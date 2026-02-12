Жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании, Германии, Канады и Франции не считают Соединенные Штаты надежным союзником. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Public First для издания Politico.

Скептичнее всего к США относятся в Канаде и Германии, где о недоверии Вашингтону заявили 57% и 50% респондентов соответственно. Противоположную точку зрения высказали лишь 22% участников опроса. Во Франции ненадежным партнером США назвали 44% опрошенных.

Больше всего к США расположены жители Великобритании, они чаще остальных называли Вашингтон надежным союзником — доля таких ответов составила 35%. Тем не менее и в Соединенном Королевстве относительное большинство (39%) не доверяет США.

Кроме того, жители опрошенных стран считают, что США не разделяют общие с ними ценности. Так, во Франции почти 50% респондентов высказали такую точку зрения, лишь 17% придерживаются противоположной позиции. Хотя участники опроса в каждой из стран сказали, что двусторонние отношения с США при нынешней администрации ухудшились, они верят в их восстановление после смены власти.