Завышенные требования США к Ирану могут привести к войне на Ближнем Востоке — Фидан
10:05 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чрезмерные требования США к Ирану на переговорах по его ядерной программе могут привести к их срыву и новому витку конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Как он отметил в интервью газете Financial Times, если Вашингтон «будет настаивать на одновременном решении всех вопросов», в частности на отказе Тегерана от развития ракетной программы и поддержки своих союзников на Ближнем Востоке, «даже решение по ядерной программе не продвинется вперед, результатом может стать очередная война в регионе».
