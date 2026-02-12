0
НОВОСТИ

Норвегия выделит $443,2 млн на военную помощь Украине и рассчитывает на «быстрый эффект»

20:50 12.02.2026 Источник: Интерфакс

Власти Норвегии приняли решение направить $443,2 млн на оказание военной помощи Киеву, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Также Норвегия и Франция достигли соглашения о том, что Осло закупит для нужд Украины различное оборудование у французской оборонной промышленности. В частности, речь идет о приобретении оружия класса "воздух-земля", средств ведения разведки и слежения за обстановкой.

"Проекты, которые мы упомянули в нашем соглашении, окажут быстрый эффект для Украины", - заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

