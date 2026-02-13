0
На борту судна Arina с 30 россиянами произошел пожар у берегов Японии

09:20 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в четверг вечером на борту российского рыболовецкого судна Arina в Японском море у берегов японской префектуры Хоккайдо в районе города Вакканай. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в японском Управлении безопасности на море.

«Вчера нам поступило сообщение с российского рыболовного судна Arina о том, что произошел пожар», — сообщил представитель ведомства, уточнив, что управление отреагировало на поступивший запрос. Он добавил, что дальнейших сообщений об ущербе не поступало: «Все благополучно». На борту судна 30 граждан РФ.

