Над регионами России за ночь сбили 58 украинских БПЛА
09:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 58 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 БПЛА над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Республики Крым» — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:32 13.02.2026
- Государственный внешний долг России превысил $60 млрд — Минфин
- 09:20 13.02.2026
- На борту судна Arina с 30 россиянами произошел пожар у берегов Японии
- 09:05 13.02.2026
- Посол Индии в РФ подтвердил, что Москва и Нью-Дели уважают интересы друг друга
- 21:00 12.02.2026
- Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку
- 20:50 12.02.2026
- Норвегия выделит $443,2 млн на военную помощь Украине и рассчитывает на «быстрый эффект»
- 20:24 12.02.2026
- В Москве открылся визовый центр Японии
- 19:30 12.02.2026
- Хуснуллин: На инфраструктуру Белгородской области идет беспрецедентная атака противника
- 18:45 12.02.2026
- Генсек НАТО считает, что военные нужды Украины приоритетны перед потребностями в восстановлении страны
- 17:40 12.02.2026
- Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
- 17:12 12.02.2026
- РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать