Посол Индии в РФ подтвердил, что Москва и Нью-Дели уважают интересы друг друга

Москва и Нью-Дели выстраивают свои отношения на взаимном доверии и уважают интересы друг друга. Об этом написал посол Индии в РФ Винай Кумар в статье, подготовленной для ТАСС по случаю предстоящего Индийского саммита по влиянию ИИ.

«Индию и Россию связывают проверенные временем отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Наше особое и привилегированное стратегическое партнерство неуклонно развивается под руководством премьер-министра [Индии Нарендры] Моди и президента [России Владимира] Путина», — указал дипломат.