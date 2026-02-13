Пограничники США сбили лазером воздушные шары, приняв их за БПЛА наркоторговцев — WSJ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенно-пограничная служба США (CBP) сбила сверхсекретным лазерным оружием несколько воздушных шаров, приняв их за беспилотники наркоторговцев, что привело к закрытию воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Оказалось, что экспериментальная лазерная система, используемая военными, может, по данным издания, представлять «серьезную опасность для коммерческой авиации». Этот инцидент на несколько часов вверг в хаос Эль-Пасо и вызвал бурю негодования в Вашингтоне, особенно в Пентагоне, где чиновники пытались выяснить, что же произошло и кто виноват, говорится в публикации.

По словам законодателей и экспертов, знакомых с ситуацией, причиной конфликта стало недопонимание между Пентагоном, Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Министерством внутренней безопасности (DHS) в отношении того, кто несет ответственность за нейтрализацию угроз со стороны беспилотников над крупными аэропортами и военными базами, и об использовании с этой целью лазерного оружия.

В прошлом месяце шеф Пентагона Пит Хегсет одобрил передачу СВР строго засекреченной лазерной системы Locust компании AeroVironment для использования на армейской базе Форт-Блисс в Эль-Пасо. Таможенно-пограничная служба уведомила, в свою очередь, FAA о желании использовать лазерное оружие в районе Форт-Блисс. Однако FAA выступило против, предупредив о риске этого для коммерческой авиации. CBP проигнорировала предупреждение и применила оружие, сбив несколько объектов, которые операторы в тот момент приняли за беспилотники мексиканского картеля.

Тогда Федеральное управление гражданской авиации нанесло «сильнейший ответный удар», распространив уведомление о том, что в следующие 10 дней воздушное пространство над Эль-Пасо будет закрыто, не поставив предварительно в известность должностных лиц Белого дома, Пентагона и Министерства внутренней безопасности о закрытии аэропорта.