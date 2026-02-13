Патриарх Кирилл попросил духовенство отслеживать «светские психопрактики» в своих приходах
10:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству Московской митрополии с просьбой отслеживать развитие «агрессивных светских психопрактик» и связанных с ними учреждений на территории своих приходов, а также сообщать о них своему архиерею для борьбы с ними. Об этом он заявил на общем собрании Московской митрополии.
«Я хотел бы обратить на это внимание: сейчас стали невероятно развиваться агрессивные светские психопрактики. На этом зарабатывают, создают какие-то салоны, где посетители деньги платят, — а результат может быть самым печальным. Поэтому хорошо бы каждому священнику изучить то, что происходит на территории его прихода. Узнать, есть ли такие учреждения; если есть, познакомиться, посмотреть, послушать, может быть, с владыкой посоветоваться — с тем чтобы мы, без междоусобной брани, конечно, но реально противостояли этому опасному явлению», — сказал патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что подобные практики «подменяют подлинную духовную жизнь» и поставил их в один ряд с «распространяющимися деструктивными идеологиями» неоязычества, оккультизма и псевдотрадиционализма. «Их пространство должно быть замещено компетентным православным душепопечением», — заключил патриарх.
