Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
09:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти будут укреплять политическое доверие и продвигать практическое сотрудничество с Сербией. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китай готов взаимодействовать с Сербией, поддерживать тесные контакты на высоком уровне, укреплять взаимное политическое доверие», — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который 13 февраля встретился в Мюнхене с сербским президентом Александаром Вучичем.
Как подчеркнул глава МИД КНР, Пекин и Белград должны «безоговорочно оказывать друг другу поддержку в защите ключевых интересов обеих стран, укреплять практическое сотрудничество». Он указал на важность развития свободной торговли между Китаем и Сербией, укрепления дружественных контактов, «открытия новых перспектив для двусторонних отношений».
Ван И передал Вучичу приветствие председателя КНР Си Цзиньпина, дал высокую оценку усилиям руководства Сербии по противодействию внешнему вмешательству и обеспечению стабильности. Он указал на консенсус, достигнутый между лидерами двух стран, который позволил наметить направления для дальнейшего сотрудничества.
Как сообщил МИД КНР, Вучич выразил удовлетворение в связи с позицией Пекина, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, подтвердил свою приверженность принципу «одного Китая».
НОВОСТИ
- 10:00 14.02.2026
- В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
- 09:00 14.02.2026
- Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
- 08:50 14.02.2026
- США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
- 08:40 14.02.2026
- США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп
- 08:30 14.02.2026
- За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА
- 22:30 13.02.2026
- Слуцкий считает, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
- 20:55 13.02.2026
- В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
- 20:20 13.02.2026
- Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции
- 19:20 13.02.2026
- Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт
- 18:45 13.02.2026
- Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать