Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР

09:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут укреплять политическое доверие и продвигать практическое сотрудничество с Сербией. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай готов взаимодействовать с Сербией, поддерживать тесные контакты на высоком уровне, укреплять взаимное политическое доверие», — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который 13 февраля встретился в Мюнхене с сербским президентом Александаром Вучичем.

Как подчеркнул глава МИД КНР, Пекин и Белград должны «безоговорочно оказывать друг другу поддержку в защите ключевых интересов обеих стран, укреплять практическое сотрудничество». Он указал на важность развития свободной торговли между Китаем и Сербией, укрепления дружественных контактов, «открытия новых перспектив для двусторонних отношений».

Ван И передал Вучичу приветствие председателя КНР Си Цзиньпина, дал высокую оценку усилиям руководства Сербии по противодействию внешнему вмешательству и обеспечению стабильности. Он указал на консенсус, достигнутый между лидерами двух стран, который позволил наметить направления для дальнейшего сотрудничества.

Как сообщил МИД КНР, Вучич выразил удовлетворение в связи с позицией Пекина, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, подтвердил свою приверженность принципу «одного Китая».

