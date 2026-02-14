США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп
08:40 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы у Ирана сохранились возможности по обогащению урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Перед вылетом главы государства из штата Северная Каролина журналисты спросили его, какова позиция администрации США в отношении обогащения урана в исламской республике и было бы приемлемым для Вашингтона сохранение у Тегерана обедненного урана. «Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения», — сказал хозяин Белого дома.
НОВОСТИ
- 10:00 14.02.2026
- В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
- 09:30 14.02.2026
- Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
- 09:00 14.02.2026
- Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
- 08:50 14.02.2026
- США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
- 08:30 14.02.2026
- За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА
- 22:30 13.02.2026
- Слуцкий считает, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
- 20:55 13.02.2026
- В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
- 20:20 13.02.2026
- Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции
- 19:20 13.02.2026
- Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт
- 18:45 13.02.2026
- Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать