США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы у Ирана сохранились возможности по обогащению урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Перед вылетом главы государства из штата Северная Каролина журналисты спросили его, какова позиция администрации США в отношении обогащения урана в исламской республике и было бы приемлемым для Вашингтона сохранение у Тегерана обедненного урана. «Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения», — сказал хозяин Белого дома.