В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера

20:55

13 февраля в Москве прошло экспертное мероприятие в рамках премии Сбера «Любимый малый бизнес», ставшее ключевым этапом отбора победителей регионального и федерального этапа. Открыл мероприятие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, подчеркнув значимость системной поддержки малого предпринимательства и развития отраслевой экспертизы. Премия направлена на поддержку малого бизнеса в России и выстраивалась на принципах прозрачности, объективной оценки и отраслевой экспертизы.

К этому моменту был завершён приём заявок на участие в премии. Регистрация проходила с 15 сентября по 15 ноября и была открыта для предпринимателей по всей территории России. Интерес к премии продолжил уверенно расти и получил большой отклик от предпринимательского сообщества: в 2025 году было подано 42,7 тыс. заявок в 10 номинациях. По сравнению с предыдущим годом число участников выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза.

Наибольшее количество заявок поступило от представителей бизнеса по сервису и ремонту, ритейла продуктов питания и товаров для дома, ресторанного бизнеса, а также из сферы сельского хозяйства и животноводства. Наиболее активными городами по числу поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и Воронеж.

Отбор участников проходил в несколько этапов и основывался на комплексной методологии. В процессе оценки учитывались аналитические данные банка, включая показатели операционной деятельности бизнеса. Дополнительно проводился анализ репутации номинантов на основе отзывов в открытых источниках и на онлайн-платформах, опросы на онлайн B2C-панели. Одним из этапов отбора стала независимая оценка эссе с использованием ИИ-помощника ГигаЧат от Сбера. В рамках этого этапа учитывались полнота раскрытия истории создания и развития бизнеса, наличие планов масштабирования, инвестиционная активность и стратегическое видение. Отдельное внимание уделялось уровню клиенториентированности, качеству сервиса, а также корректности и структурированности подачи материала. Также анализировалось соответствие содержания выбранной номинации. Использование ГигаЧат позволило обеспечить единый стандарт оценки большого массива заявок и повысить объективность первичного отбора. Итоговые решения принимались экспертным сообществом коллегиально с учётом совокупности количественных и качественных показателей.

В экспертном мероприятии приняли участие предприниматели и лидеры отраслей из всех номинаций премии, среди которых были основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов, ресторатор и владелец сети кофеен One Price Coffee Евгений Демченко, президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, шеф-повар ресторана Savva, владелец закусочной «Шмак» Куратор поварского направления Академии Stanfood Андрей Шмаков, генеральный директор группы компаний «Аскона» Александр Манёнок и другие представители бизнеса. Впервые в состав экспертного сообщества также вошли клиентские менеджеры Сбера — десять лучших специалистов со всей страны, ежедневно работающих с предпринимателями и вовлечённых в выбор победителей.

Премия уже стала для многих предпринимателей площадкой для обмена опытом и новым импульсом к развитию.

«Победа в премии — важное признание для нас, - отметила Татьяна Романенко, руководитель дома красоты «BE SLIM», г. Таганрог, победительница премии «Любимый малый бизнес». - Для меня особенно ценно, что банк не просто предоставляет финансовую помощь, а действительно верит в малый бизнес, создаёт условия для его роста. 1 миллион рублей мы направили на развитие новых услуг и обучение мастеров — чтобы ещё больше клиентов могли почувствовать нашу заботу».

«После победы был такой прилив гордости за команду и за наш проект! Эта премия для нас — удостоверение достижений, - сказал Дмитрий Андрющенко, основатель горнолыжного курорта «Горная Саланга», г. Кемерово, победитель премии «Любимый малый бизнес». - Миллион рублей мы потратили на свою команду: отличившихся сотрудников отправили отдохнуть. Это было важно и с точки зрения развития, посмотреть, как у других коллег по бизнесу все организовано. Сотрудники остались очень довольны — и тем, какие мы, и чего добились!».

По итогам отбора было определено 1 100 финалистов регионального этапа премии. Для них в марте и апреле пройдут торжественные мероприятия в 11 городах России, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре и Ялте.

На федеральный этап были отобраны 100 победителей, которые получат по одному миллиону рублей на развитие бизнеса. Федеральное награждение пройдет в Москве в конце мая. Среди победителей были также определены 10 обладателей Гран-при, которые дополнительно получат поездку в курортный комплекс «Мрия».

В последнюю неделю февраля все участники премии получат персональные уведомления о результатах, а на официальном сайте премии будет опубликован список победителей. Премия «Любимый малый бизнес» стала инструментом реальной поддержки предпринимателей и подтверждением того, что развитие малого бизнеса в России остается одним из приоритетов Сбера.