Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества

Представители Дании, Фарерских островов, Гренландии и Канады подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.



Документ направлен на укрепление сотрудничества между Копенгагеном и Оттавой на таких направлениях, как военные инновации, технологии, формирование потенциала, а также обучение, подготовка и проведение учений, поясняют в министерстве обороны. Подписи поставили глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен, министр иностранных дел Фарерских островов Сирид Стенберг, министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт и министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти.



«Я рад, что сегодня мы можем стоять здесь — Дания, Фарерские острова и Гренландия — единые в намерении сотрудничать с Канадой в области обороны, что укрепляет нашу общую безопасность. Нам нужны наши друзья, и мы разделяем стремление Канады к укреплению трансатлантических связей и совместному решению задач будущего», — Лунд Поульсен.



