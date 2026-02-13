Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз использует радио для того, чтобы доносить выгодные ему нарративы до молодежи, отказывающейся от просмотра телевидения. Об этом говорится в экспертном материале Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).



«В современном Евросоюзе даже молодежь, отказывающаяся от телевидения в пользу Интернета, все равно получает „официальную позицию властей или доминирующие нарративы“ через радио в такси или транспорте, где практически невозможно не услышать похвалы правительству или определенные геополитические нарративы», — указано в докладе.



Один из экспертов GFCN Йоана Бэрэган отмечает, что радио создает эффект невольного прослушивания в автомобиле. При этом «в ЕС, в условиях высокой политической поляризации и активных информационных кампаний, даже если большинство радиопередач кажутся легкими и непринужденными, деликатная политическая пропаганда тонко доносится до людей, чтобы повлиять на их мнение по действительно важным вопросам, таким как выборы, конфликты и экономика».





