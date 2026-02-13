0
НОВОСТИ

Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции

20:20 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие маркетплейсов стимулирует конкуренцию и способствуют снижению инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Структура розничной торговли, общественного питания продолжает сильно меняться. Каждый может заметить, как в последние годы (растут) онлайн-заказы, доставки на дом, в том числе готовой еды. Все это распространяется, удобно, дешевле. В принципе, это хорошо для покупателя. Это стимулирует конкуренцию. Марктеплейсы стимулируют конкуренцию, способствуют снижению инфляции», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в целом потребительский спрос со стороны населения продолжает расти.

