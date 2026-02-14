США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в рамках финансируемой европейскими странами НАТО программы произведут и поставят Украине в 2026 году вооружения на общую сумму около $15 млрд. Об этом в интервью вещательной компании PBS рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Он отметил, что американская сторона не прекращала поставки Украине. «США заявили, что готовы поставлять, и они это делают без пауз и блокировок, ничего подобного», — сказал Рютте.

«Они поставляют на сумму миллиард евро в месяц, так что в этом году будет снова около $15 млрд или 12 млрд евро критически важных, летальных и нелетальных систем, включая [ракеты-]перехватчики [для систем ПВО]», — добавил генсек НАТО.