0
0
15
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА

08:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Орловской области и по 1 — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:30 13.02.2026
Слуцкий считает, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
0
732
20:55 13.02.2026
В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
0
754
20:20 13.02.2026
Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции
0
905
19:20 13.02.2026
Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт
0
849
18:45 13.02.2026
Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества
0
954
17:40 13.02.2026
Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве — Песков
0
961
17:20 13.02.2026
Совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открывает новые возможности для медиков
0
772
17:12 13.02.2026
Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3%
0
895
17:01 13.02.2026
Лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития подтвердили сразу несколько рейтинговых агентств
0
796
17:00 13.02.2026
Мерц заявил о расколе в отношениях США и Европы
0
932

Возврат к списку