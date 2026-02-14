За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Орловской области и по 1 — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона», — сказали там.