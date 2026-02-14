За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА
08:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Орловской области и по 1 — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона», — сказали там.
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2026
- Слуцкий считает, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
- 20:55 13.02.2026
- В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
- 20:20 13.02.2026
- Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции
- 19:20 13.02.2026
- Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт
- 18:45 13.02.2026
- Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества
- 17:40 13.02.2026
- Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве — Песков
- 17:20 13.02.2026
- Совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открывает новые возможности для медиков
- 17:12 13.02.2026
- Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3%
- 17:01 13.02.2026
- Лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития подтвердили сразу несколько рейтинговых агентств
- 17:00 13.02.2026
- Мерц заявил о расколе в отношениях США и Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать