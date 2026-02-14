Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
09:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 года, начиная с которого «поменялось все». Такое мнение выразил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — среагировал он на просьбу охарактеризовать нынешнюю эпоху, отсчитывая, например, с 2020 года. Песков напомнил о событиях в Европе, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.
«И вот тогда был пройден некий рубикон. И тогда началась новая реальность, которая потребовала от нас решительных действий. И наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас, я бы сказал, смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции», — объяснил представитель Кремля.
