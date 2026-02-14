0
0
148
НОВОСТИ

Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха

09:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 года, начиная с которого «поменялось все». Такое мнение выразил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — среагировал он на просьбу охарактеризовать нынешнюю эпоху, отсчитывая, например, с 2020 года. Песков напомнил о событиях в Европе, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.

«И вот тогда был пройден некий рубикон. И тогда началась новая реальность, которая потребовала от нас решительных действий. И наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас, я бы сказал, смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции», — объяснил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 14.02.2026
В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
0
20
09:30 14.02.2026
Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
0
102
08:50 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
0
176
08:40 14.02.2026
США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп
0
200
08:30 14.02.2026
За ночь над регионами РФ сбито 20 украинских БПЛА
0
203
22:30 13.02.2026
Слуцкий считает, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
0
840
20:55 13.02.2026
В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
0
832
20:20 13.02.2026
Набиуллина считает, что маркетплейсы способствуют снижению инфляции
0
1003
19:20 13.02.2026
Для пропаганды среди молодежи ЕС использует радио - эксперт
0
948
18:45 13.02.2026
Канада и Дания подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества
0
1039

Возврат к списку